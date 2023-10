Po mnenju Maljevca naša naloga ostaja družbo preobraziti v dolgoživo

Ljubljana, 1. oktobra - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob mednarodnem dnevu starejših poudaril, da naša naloga ostaja, da družbo preobrazimo v dolgoživo. Gre za prostor varne in zdrave starosti z dostopom do robustnega in zanesljivega sistema zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, družbo povezovanja in medgeneracijskega dialoga, je navedel.