Pregled - šport, 30. 9. (sobota)

BOLOGNA - Slovenska kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se izkazala na 106. dirki po Emiliji. Dobre 204 kilometre dolgo preizkušnjo med Carpijem in San Luco je dobil član Jumbo Visme Roglič za svojo 80. zmago v karieri, Pogačar (UAE Emirates) je bil drugi. Roglič je pred enodnevno dirko v okolici Bologne potrdil, da zapušča Jumbo Vismo. Novega delodajalca bo sporočil v naslednjih dneh.

TOKIO - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Tokiu z zanesljivo zmago začela kvalifikacijski turnir za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Tunizijo je brez težav premagala s 3:0 (20, 18, 21). Najučinkovitejši v slovenski vrsti je bil Klemen Čebulj, dosegel je 15 točk, od tega tri z asi. V nedeljo bo Slovenija v drugem krogu turnirja igrala s Turčijo.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 1. krogu lige Aba premagali Mego z 89:87 (31:21, 62:42, 82:67).

LJUBLJANA - Ljubljana, 30. septembra - Nogometaši Brava so v 11. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 3:2 (2:2). Vodilni Celjani pa so v gosteh ugnali Muro z 2:0 (0:0).

SOLUN - Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so se zanesljivo uvrstile v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so na domačih tleh premagale grško Panoramo s 40:26, na današnji povratni tekmi v Solunu pa so zmagale z 31:29 (15:14). Litijo je izločil črnogorski Rudar iz Pljevlje, Trgo ABC Izola pa je na današnji prvi tekmi premagala ciprski Youth Union z 42:23. Povratna tekma se bo v nedeljo v Izoli pričela ob 18. uri.

RIM - Evropa potrebuje le še štiri točke za zmago v Ryderjevem pokalu v golfu. Po dveh dneh oziroma pred zadnjimi dvanajstimi dvoboji je rezultat na igrišču Marco Simone pri Rimu 10,5:5,5. ZDA za ubranitev naslova potrebujejo 14 točk, Evropa pa za zmago 14,5. V nedeljo so na sporedu dvoboji med posamezniki.

CRIKVENICA - Venezuelec Orluis Aular je zmagovalec pete etape osme kolesarske dirke po Hrvaški. Kolesar ekipe Caja Rural je v ciljnem sprintu 189 kilometrov dolge preizkušnje med Crikvenico in Ozaljem ugnal Norvežana Alexandra Kristoffa (Uno-X) in Britanca Ethana Hayterja (Ineos). Aular je z zmago prevzel tudi skupno vodstvo. Slovenci tokrat niso bili v ospredju, tudi branilec lanske skupne zmage in najboljši v petkovi etapi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil tokrat le v vlogi pomočnika. Tako sta bila od Slovencev najvišje Tilen Finkšt in Gal Glivar iz Adrie Mobil, ki sta končala na 20. in 21. mestu.

ČATEŽ OB SAVI - Slovenski mladinci so postali evropski prvaki v pospešenem šahu. Na ekipnem evropskem prvenstvu do 18 let, ki je potekalo v Termah Čatež, je Slovenija A v sestavi Maksim Goroškov, Matic Lavrenčič, Matic Nareks in Rudi Olenik Čampa prepričljivo osvojila zlato medaljo. V sedmih krogih so osvojili 13 točk. Sledili sta Madžarska (10) in Hrvaška A (9).

NINGBO - Tunizijka Ons Jabeur je zmagovalka teniškega turnirja Ningbo Open na Kitajskem. V finalu je po 78 minutah ugnala Rusinjo Diano Šnajder gladko s 6:2 in 6:1 ter si priborila peti naslov v karieri.

TOKIO - Rusinja Veronika Kudermetova in Američanka Jessica Pegula sta finalistki ženskega teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu. V polfinalu je Rusinja v maratonskem obračunu po skoraj treh urah in pol dobila dvoboj z rojakinjo Anastasio Pavljučenkovo s 7:6 (6), 6:7 (2), 6:3, Pegula pa je nato odpravila četrtopostavljeno Grkinjo Mario Sakari s 6:2 in 6:3.

ZÜRICH - V novi sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju v koledarju ne bo nobene preizkušnje v ekipni kombinaciji, je po zasedanju odbora za alpsko smučanje v Zürichu sporočila krovna mednarodna zveza Fis. Namen preložitve teh tekem je pridobiti čas za podrobno analizo pravil in uspešnosti te nove discipline, je še dodala Fis.

MOTEGI - Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac) ima za sabo perfektno jutro v Motegiju na Japonskem, ki bo jutri gostil veliko nagrado motoGP. Španec je davi dobil kvalifikacije in si priboril prvo startno mesto, nato je dobil še sprintersko dirko. Drugo mesto je zasedel Južnoafričan Brad Binder (KTM), za zmagovalnim odrom pa sta končala Avstralec Jack Miller (KTM) in Franciz Johann Zarco (Ducati-Pramac).