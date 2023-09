Leipzig, 30. septembra - Nogometaši Leipziga in Bayerna so se v osrednji tekmi 6. kroga nemškega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2. Leipzig, pri katerem je Kevin Kampl igral do 64., Benjamin Šeško pa od 72. minute, je peti, Bayern tretji, vodi pa Bayer Leverkusen.