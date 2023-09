Pregled - svet, 30. 9. (sobota)

BRATISLAVA - Na Slovaškem potekajo predčasne parlamentarne volitve. V boj se je podalo 24 strank in ena koalicija strank. Volišča so se odprla ob 7. uri, več kot 4,3 milijona volilnih upravičencev pa lahko svoj glas odda do 22. ure. Strankam dosedanje koalicije grozi, da bodo ostale zunaj parlamenta, medtem pa bi lahko volitve predstavljale priložnost za povratek dolgoletnega premierja, socialdemokrata Roberta Fica, ki mu največjo grožnjo predstavlja liberalni Michal Šimečka. Končni rezultati bodo znani v nedeljo.

VATIKAN - Papež Frančišek je na konzistoriju v kardinale povzdignil 21 duhovnikov, ki jih je izbral v sredini poletja. Med novimi kardinali jih bo 18 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let. Po novem bo v kardinalskem zboru 137 kardinalov, ki lahko volijo novega papeža, pri čemer jih je 99 imenoval Frančišek.

EREVAN/NEW YORK - Po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan minuli teden prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, je doslej v Armenijo prebegnilo že več kot 100.000 ljudi, je sporočila tiskovna predstavnica armenske vlade Nazeli Bagdasarjan. Regija, v kateri je pred vojaško operacijo živelo okrog 130.000 ljudi, je tako skoraj izpraznjena. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Gorski Karabah poslali humanitarno misijo.

WASHINGTON - Bela hiša je v petek sporočila, da je zaznala zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji in Beograd pozvala, naj svojo vojsko iz obmejnega območja umakne, da se razmere ne bi dodatno destabilizirale. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je isto sporočilo v telefonskem pogovoru predal srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.

ODESA - Razmere na severu Kosova se morajo umiriti in stabilizirati, je med obiskom v ukrajinski Odesi dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ob tem je prav tako pozval k umiku srbskih sil s kosovske meje, saj da za tovrstna dejanja v Evropi ni prostora, Kijevu pa znova zagotovil nadaljnjo podporo EU.

KIŠINJOV - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je sestal z moldavsko predsednico Maio Sandu, s katero sta razpravljala o napredku Moldavije na poti v EU. Borrell je pohvalil predanost moldavske vlade reformam in izrazil zaupanje do državnih institucij pri soočanju s posledicami ruske agresije na Ukrajino.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek v Kijevu otvoril mednarodni forum obrambne industrije, s katerim želi Ukrajina pritegniti proizvajalce orožja. V luči tega je danes napovedal ustanovitev t. i. zavezništva - s ciljem, da Ukrajina postane ena največjih proizvajalk orožja na svetu.

BUKAREŠTA - Romunija, članica zveze Nato, je poročala o morebitni kršitvi svojega zračnega prostora med nočnimi ruskimi napadi z brezpilotnimi letalniki na infrastrukturo v sosednji Ukrajini. Opozorilo so ponoči izdali za občini Tulcea in Galati, ki se nahajata nasproti ukrajinskega pristanišča Reni na drugem bregu Donave, in ga po dveh urah preklicali. Za zdaj ni znakov, da bi na romunsko ozemlje padel kakšen predmet.

MOSKVA - Točno leto dni po ruski priključitvi delno ali v celoti okupiranih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk je ruski predsednik Vladimir Putin obljubil, da bo Rusija obnovila ta od vojne močno prizadeta območja. Rusija si je 30. septembra lani priključila štiri ukrajinske regije po izvedbi referendumov, ki so jih Ukrajina in zahodne države obsodile in označile za nezakonite.

PEKING/WASHINGTON - Kitajska je ZDA označila za imperij laži, potem ko je urad ameriškega State Departmenta v četrtek objavil poročilo, v katerem trdi, da Peking zapravlja milijarde dolarjev za financiranje propagande in širjenje dezinformacij po vsem svetu. Peking se je odzval s trditvijo, da je poročilo samo po sebi dezinformacija, saj izkrivlja dejstva in resnico.

JERUZALEM - Izraelske oblasti so v petek napovedale, da vojaške obveznice ne bodo več služile kot paznice v strogo varovanih zaporih. Odločitev o tem so sprejele, potem ko naj bi ena od vojakinj priznala, da je imela spolni odnos s palestinskim zapornikom, obsojenim na dosmrtni zapor zaradi smrtonosnega napada na izraelske civiliste.

LAS VEGAS - Policija v Las Vegasu v ameriški Nevadi je v petek potrdila, da so aretirali Duana "Keffe D-ja" Davisa, ki ga sumijo, da je leta 1996 iz vozečega avtomobila s streli pokončal hip-hop zvezdnika Tupaca Shakurja. Davis trdi, da je bil le vodja skupine, ki je umorila Shakurja, streljal pa naj bi nekdo drug.

PARIZ - Francoska vlada je v petek napovedala ukrepanje, potem ko se je v javnosti pojavila vrsta videoposnetkov, na katerih je videti, da se na javnem prevozu vse pogosteje pojavljajo posteljne stenice. Na udaru teh žuželk, ki običajno gnezdijo v vzmetnicah, lahko pa se zakopljejo tudi v prtljago in oblačila, so predvsem velemesta, na čelu s Parizom.