PSG zgolj remiziral proti Clermontu

Pariz, 30. septembra - Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 7. krogu francoskega prvenstva v gosteh proti Clermontu, pred to tekmo zadnji ekipi lige, zgolj igrali neodločeno 0:0. Parižani tako letos ostajajo pri le treh zmagah na sedmih tekmah, a so trenutno še na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.