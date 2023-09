Volkovi meščanom prizadejali prvi ligaški poraz

London, 30. septembra - Nogometaši Wolverhamptona so v 7. krogu angleškega prvenstva na domači zelenici ugnali branilca naslova Manchester City. Meščani so letos prvič v ligi izgubili, a zaenkrat, vsaj do Liverpoolove večerne tekme, ostajajo na vrhu angleškega prvenstva. Drugi je trenutno Arsenal, ta je danes v gosteh pri Bournemouthu slavil s 4:0.