Med izzivi avtoprevozništva kadri in zamude pri projektih

Rogatec, 30. septembra - Med ključnimi težavami prevozniškega sektorja so pomanjkanje delovne sile, dolgi postopki pridobivanja dovoljenj za tujce in zamude pri ključnih infrastrukturnih projektih, so opozorili na današnjem srečanju prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije v Rogatcu.