Solun, 30. septembra - Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so se zanesljivo uvrstile v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so na domačih tleh premagale grško Panoramo s 40:26, na današnji povratni tekmi v Solunu pa so zmagale z 31:29 (15:14).