Vreme: Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo

Ljubljana, 30. septembra - Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.