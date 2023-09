Bayer z zmago spet začasno na vrh, prvi poraz Frankfurta, Union spet izgubil

Berlin, 30. septembra - Nogometaši Bayerja iz Leverkusna so v tekmi 6. kroga nemške bundeslige premagali Mainz s 3:0 in so spet skočili na prvo mesto lestvice. Po večerni tekmi v derbiju kroga med Leipzigom in Bayernom jih Bavarci lahko spet ujamejo, če bodo premagali ekipo obeh slovenskih nogometašev v Nemčiji Kevina Kampla in Benjamina Šeška.