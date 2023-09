Sprejem za diamantne maturantke in maturante

Brdo pri Kranju, 30. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta danes na Brdu pri Kranju sprejela maturantke in maturante, ki so dosegli najvišje možno število točk. Predsednica je v nagovoru izpostavila pomen vključujočega kakovostnega izobraževanja, mladim pa zaželela, da si izberejo poklic, ki jih izpolnjuje.