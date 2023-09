Slovenski mladinci evropski prvaki v šahu

Čatež ob Savi, 30. septembra - Slovenski mladinci so postali evropski prvaki v pospešenem šahu. Na ekipnem evropskem prvenstvu do 18 let, ki je potekalo v Termah Čatež, je Slovenija A v sestavi Maksim Goroškov, Matic Lavrenčič, Matic Nareks in Rudi Olenik Čampa prepričljivo osvojila zlato medaljo. V sedmih krogih so osvojili 13 točk. Sledili sta Madžarska (10) in Hrvaška A (9).