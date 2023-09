Kudermetova in Pegula za naslov v Tokiu

Tokio, 30. septembra - Rusinja Veronika Kudermetova in Američanka Jessica Pegula sta finalistki ženskega teniškega turnirja WTA 500 v Tokiu. V polfinalu je Rusinja v maratonskem obračunu po skoraj treh urah in pol dobila dvoboj z rojakinjo Anastasio Pavljučenkovo s 7:6 (6), 6:7 (2), 6:3, Pegula pa je nato odpravila četrtopostavljeno Grkinjo Mario Sakari s 6:2 in 6:3.