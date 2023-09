Volivci na Slovaškem izbirajo nov parlament

Bratislava, 30. septembra - Na Slovaškem danes potekajo predčasne parlamentarne volitve. V boj se je podalo 24 strank in ena koalicija strank. Volišča so se odprla ob 7. uri, več kot 4,3 milijona volilnih upravičencev pa lahko svoj glas odda do 22. ure. Sledilo bo štetje glasovnic, končni rezultati pa bodo znani v nedeljo, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.