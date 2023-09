Slovenski odbojkarji danes proti nevarnim Turkom

Tokio, 1. oktobra - Slovenski odbojkarji so uspešno odprli kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah. V Tokiu so v skupini B gladko premagali Tunizijo, a časa za počitek ne bodo imeli, saj jih že danes čakajo naslednji tekmeci, to bodo zelo nevarni Turki, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani.