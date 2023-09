Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 30. septembra - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na severu lahko pade kakšna kaplja dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in toplo z jutranjo meglo po nižinah. V torek čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika oslabljena hladna fronta. V višinah z vetrom severnih smeri k nam še naprej doteka dokaj topel, a prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, v krajih severno od nas je občasno možen rahel dež. Več sonca bo popoldne. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi ljudje lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.