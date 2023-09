Turki presenetili Srbe

Tokio, 30. septembra - Odbojkarji Turčije so na svoji prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah pokazali, da v Tokio niso prišli le na izlet. Naslednji tekmeci Slovenije, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani, so namreč s 3:1 (22, -20, 14, 20) premagali Srbe, ene izmed favoritov za prvi dve mesti in pot v Pariz.