Neenoten teden za newyorške borzne indekse

New York, 30. septembra - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili neenoten teden z nazadovanjem indeksov S&P 500 in Dow Jones ter rahlo rastjo indeksa Nasdaq. Vlagatelje med drugim skrbi verjetnost prekinitve proračunskega financiranja vladnih agencij ob začetku novega proračunskega leta v ZDA 1. oktobra.