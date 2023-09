N1: Zaradi presežka pesticidov odpoklicali črno grozdje, ki so ga jedli tudi v šolah

Ljubljana, 29. septembra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaradi presežka dveh pesticidov odpoklicala črno grozdje, ki ga je v preteklih tednih dobavljajo podjetje Geaprodukt in za katerega je verjetno, da so ga končni uporabniki že pojedli. Grozdje naj bi se znašlo tudi na jedilnikih slovenskih šolarjev, poroča spletni portal N1.