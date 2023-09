Bronx v prenovljeni dvorani izpustil iz rok zmago ob uvodu sezone

Ljubljana, 29. septembra - Ekipe v 1. slovenski futsal ligi so s 1. krogom odprle 29. sezono. Posebej slavnostno je bilo na Škofijah, kjer so odprli prenovljeno dvorano Burja, v prenovo katere so po podatkih Mestne občine Koper vložili dva milijona evrov. Domači Bronx je gostil Meteorplast Šic bar in igral 5:5.