Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podatkih Eurostata, po katerih se je letna stopnja inflacije v območju evra septembra znižala na 4,3 odstotka, ena najvišjih inflacij je bila zabeležena v Sloveniji. Poročale so tudi o zeleni luči, ki jo je Bruselj danes prižgal spremembi slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.