Pregled - svet, 29. 9. (petek)

VALLETTA - Voditelji skupine devetih sredozemskih članic EU Med9 so na vrhu pozvali k okrepitvi prizadevanj unije pri reševanju perečega vprašanja nezakonitih migracij pri njihovem izvoru in v tranzitnih državah. Ob tem so poudarili pomen enotnosti in solidarnosti ter, da je potreben "trajen in celovit evropski odziv".

WASHINGTON - V četrtek je na svojem domu v Washingtonu umrla 90-letna demokratska senatorka iz Kalifornije Dianne Feinstein, najstarejša članica senata, ki je v svoji tridesetletni karieri v senatu dosegla vrsto zakonodajnih dosežkov. Sožalje sta med drugimi izrazila predsednik Joe Biden in bivši predsednik Barack Obama.

STOCKHOLM - Švedski premier Ulf Kristersson je v četrtek, potem ko so bili v streljanju in eksplozijah ubiti trije ljudje, v televizijskem nagovoru obljubil, da bo obvladal kriminalne tolpe, ki so v zadnjem času vse bolj nasilne. Napovedal je tudi vključitev oboroženih sil v pomoč policiji v boju proti tolpam.

MITROVICA - Odgovornost za nedeljski napad na policijo na severu Kosova, v katerem je umrl policist, v kasnejših spopadih pa še trije napadalci, je prevzel nekdanji podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu Srbske liste Milan Radoičić. Obenem je zanikal vpletenost Beograda v napad. Zveza Nato je medtem sporočila, da bo okrepila svojo misijo Kfor na Kosovo.

NEW YORK - Sredozemsko morje je letos prečkalo okoli 186.000 prebežnikov, so v četrtek sporočili iz urada visokega komisariata ZN za begunce. Največ so jih registrirali v Italiji, in sicer okoli 130.000. Do 24. septembra pa je na tej poti umrlo ali je pogrešanih več kot 2500 ljudi.

ISLAMABAD - V bombnem napadu v bližini mošeje v pakistanski provinci Belučistan je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 50 pa je bilo poškodovanih. Oblasti so napad že obsodile in dodale, da ta nosi znake terorizma. Odgovornosti za napad za zdaj še ni prevzel nihče.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je nekdanjega pomočnika vodje najemniške skupine Wagner Andreja Troševa zadolžil za nadzor nad enotami ruskih prostovoljnih borcev v Ukrajini, so sporočili iz Kremlja. Trošev naj bi nadzoroval oblikovanje prostovoljnih enot, ki lahko izvajajo različne naloge v Ukrajini.

EREVAN - Po vojaški operaciji, s katero je Azerbajdžan minuli teden prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, je doslej v Armenijo prebegnilo že okoli 93.000 ljudi, so sporočile armenske oblasti. Ob tem so opozorile, da so bili mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove. Pred azerbajdžansko vojaško operacijo je sicer v tej regiji živelo okoli 130.000 ljudi, med njimi 120.000 Armencev.

WASHINGTON - S položaja načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA se je na javni slovesnosti umaknil 65-letni general pehote Mark Milley, ki ga je nadomestil general zračnih sil, 61-letni Charles Brown. Milley je prišel na položaj v času Donalda Trumpa, s katerim se je potem sprl.

LUXEMBOURG - Območje evra je po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, potem ko je bila ta mesec prej pri 5,2 odstotka. Stopnja inflacije v evrskem območju je tako dosegla najnižjo raven po oktobru 2021.

WASHINGTON - Kongresni republikanci so v četrtek sprožili prvo uradno zaslišanje pred morebitno ustavno obtožbo ameriškega predsednika Joeja Bidna, vendar jim je tudi njihova priča, ustavni pravnik Jonathan Turley, povedal, da za to ni dokazov. Po šestih urah so zaslišanje v odboru za vladni nadzor začeli zapuščati tudi nekateri republikanci.

SALZBURG - Avstrijski kancler Karl Nehammer je postal tarča kritik, ko se je pojavil posnetek, v katerem ob robu dogodka njegove Avstrijske ljudske stranke blizu Salzburga svetuje revnim staršem, naj otroke hranijo z burgerji in krompirčkom iz McDonaldsa. Posnetek je sicer nastal že poleti, kancler pa svojih besed ne obžaluje.

NEW YORK - Velika količina dežja, ki je padla čez noč, je povzročila obsežne poplave na širšem območju mesta New York. Prizadetih je 23 milijonov prebivalcev mesta in okoliških držav New Jersey ter Connecticut, guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je razglasila izredne razmere, poročil o smrtnih žrtvah pa ni bilo.

ISTANBUL - Turško vrhovno sodišče je v četrtek potrdilo dosmrtno kazen, ki je bila aprila izrečena Osmanu Kavali, poslovnežu, aktivistu in kritiku režima predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, zaradi poskusa strmoglavljenja vlade s financiranjem protivladnih protestov leta 2013 in za poskus državnega udara leta 2016.

BRUSELJ - Antonia Panzerija, nekdanjega evroposlanca iz Italije in enega glavnih osumljencev v korupcijski aferi Katargate, ki je lani močno pretresla Evropski parlament, so izpustili iz hišnega pripora, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Ob tem mora ostati v Belgiji in ne sme stopiti v stik z drugimi osumljenci.

OSLO - Norveška je oznanila, da bo v ponedeljek zaprla mejo za vsa vozila z ruskimi registrskimi tablicami, razen za diplomatska vozila, vozila evropskih državljanov, ki prebivajo v Rusiji, in prevoze v primeru, ko so ogrožena življenja. S tem v Oslu sledijo ukrepom, ki so jih že uvedle Finska, Litva, Latvija, Estonija in Poljska.

WASHINGTON - Ameriška vlada je v četrtek začela javne uslužbence obveščati, da jim v nedeljo grozi prekinitev proračunskega financiranja in bodo zato z izjemo nujnih delavcev, kot so kontrolorji poletov, morali na prisilne neplačane dopuste. Ameriški kongres mora do nedelje zjutraj potrditi zakon o začasnem podaljšanju financiranja agencij zvezne vlade, sicer bodo morale prekiniti svoje delovanje.