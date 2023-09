Sredozemske članice EU za okrepitev prizadevanj pri soočanju z migracijami

Valletta, 29. septembra - Voditelji skupine devetih sredozemskih članic EU Med9, vključno s premierjem Robertom Golobom, so na današnjem vrhu na Malti pozvali k "znatnemu povečanju" prizadevanj unije pri reševanju perečega vprašanja nezakonitih migracij pri njihovem izvoru in v tranzitnih državah. Ob tem so poudarili, da je za to potreben "trajen in celovit evropski odziv".