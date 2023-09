Širše območje mesta New York zajele obsežne poplave

New York, 29. septembra - Velika količina dežja, ki je padla čez noč, je povzročila obsežne poplave na širšem območju mesta New York. Prizadetih je 23 milijonov prebivalcev mesta in okoliških držav New Jersey ter Connecticut, guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je razglasila izredne razmere, poročil o smrtnih žrtvah pa za zdaj ni.