Evropa prevladovala prvi dan Ryderjevega pokala

Rim, 29. septembra - Prvi dan golfskega Ryderjevega pokala v Rimu je minil v znamenju evropskih igralcev, ki so proti ameriškim povedli s 6,5:1,5. Igrišče Marco Simone v italijanski prestolnici bo sicer do nedelje prizorišče tradicionalnega dvoboja med Evropo in ZDA. Naslov branijo Američani, ki so bili na stavnicah favoriti za zmago.