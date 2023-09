V Medvodah za dobrih 28 milijonov evrov škode po avgustovski ujmi

Medvode, 30. septembra - V občini Medvode so po zaključku intervencije po avgustovskih poplavah popisali prijavljeno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Do roka, ki se je iztekel 22. septembra, so zabeležili za dobrih 28 milijonov evrov škode. Občani in pravne osebe so v roku oddali 280 vlog za oceno škode na objektih, ki se ocenjuje na dobre 4 milijone evrov.