Občina Železniki izstopa iz Razvojne agencije Sora in Gorenjske košarice

Železniki, 30. septembra - Občinski svetniki Občine Železniki so ta teden na seji sveta sklenili, da bo občina izstopila iz Razvojne agencije Sora in hkrati tudi iz lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Presodili so, da vložena sredstva občine niso sorazmerna s koristmi, ki jih projekti prinesejo občini.