Indeks SBI TOP ta teden rahlo navzgor

Ljubljana, 29. septembra - Ljubljanski indeks SBI TOP se je ta teden zvišal za 0,19 odstotka na 1174,31 točke. Največ so se v tedenskem trgovanju na Ljubljanski borzi podražile delnice Luke Koper in Krke, medtem ko so delnice NLB in Zavarovalnice Triglav največ izgubile. Borzni posredniki so skupno sklenili za 2,8 milijona evrov poslov.