Nemčija avgusta z največjim padcem cen uvoza v zadnjih skoraj 40 letih

Berlin, 29. septembra - Nemčija je avgusta zabeležila največji padec cen uvoženega blaga v skoraj štirih desetletjih. Na medletni ravni so se te znižale za 16,4 odstotka, potem ko so julija upadle za 13,2 odstotka. Kot je sporočil nemški statistični urad Destatis, so danes objavljeni podatki nov pokazatelj popuščanj cenovnih pritiskov v nemškem gospodarstvu.