Norveška zapira mejo za vozila z ruskimi registrskimi tablicami

Oslo, 29. septembra - Norveška je danes oznanila, da bo v ponedeljek zaprla mejo za vsa vozila z ruskimi registrskimi tablicami, razen za diplomatska vozila, vozila evropskih državljanov, ki prebivajo v Rusiji, in prevoze v primeru, ko so ogrožena življenja. S tem v Oslu sledijo ukrepom, ki so jih že uvedle Finska, Litva, Latvija, Estonija in Poljska.