Za zmanjšanje poplavne ogroženosti in tveganj drugih podnebno pogojenih nesreč Sloveniji 265 milijonov evrov iz evropskega sklada za okrevanje

Ljubljana, 29. septembra - Bruselj je danes pozitivno ocenil spremembo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. V skladu z načrtom bo v okviru evropskega sklada za okrevanje Sloveniji za zmanjšanje poplavne ogroženosti in tveganj drugih podnebno pogojenih nesreč na voljo 265 milijonov evrov, od tega 45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov posojil.