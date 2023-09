Ljubljanska borza: Več kot polovica poslov sklenjenih z NLB

Ljubljana, 29. septembra - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,07 odstotka, navzdol so ga potisnile delnice Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Kar nekaj delnicam se tečaj ni spremenil, dražje kot v četrtek so le delnice Save Re in NLB. Po slednjih so vlagatelji tudi največ povpraševali. Skupaj je bilo sklenjenih za 780.316 evrov poslov.