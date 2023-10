Začenjajo se slovenski razvojni dnevi

Ljubljana, 2. oktobra - V Ljubljani se danes začenjajo 11. slovenski razvojni dnevi, s katerimi se bo slovenski javnosti predstavilo, kako se država odziva na številne svetovne krize in humanitarne potrebe v svetu. Dnevi bodo potekali do petka, dogodek pa se bo tokrat osredotočal na podnebne spremembe, premagovanje revščine in lakote ter migracije.