Z glasbeno-fotografsko razstavo začetek 12. Kulturne ambasade Palestine

Ljubljana, 2. oktobra - Z glasbeno-fotografsko razstavo Moja piščal je palestinska, ki jo bodo drevi odprli v Galerija Fotografija, se bo začela 12. Kulturna ambasada Palestine. Ta predstavlja palestinsko kulturo in zgodovino ter spodbuja razmislek o Palestini. Letos je posvečena palestinski glasbi in njenemu pomenu pri ohranjanju palestinske kulture in identitete.