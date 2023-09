V Franciji, Nemčiji in Avstriji najtoplejši september doslej

Pariz/Berlin/Dunaj, 29. septembra - V Franciji, Nemčiji in Avstriji so zabeležili najtoplejši september od začetka meritev. V vseh državah je bil letošnji september za več kot tri stopinje Celzija toplejši od referenčnega obdobja med letoma 1991 in 2020. Meteorologi v državah pa v luči tega opozarjajo na posledice podnebnih sprememb.