Evropska noč raziskovalcev želi znanost približati mladim

Ljubljana, 29. septembra - Z današnjo slavnostno otvoritvijo na ljubljanskem Mestnem trgu se je začelo celodnevno dogajanje Evropske noči raziskovalcev. Navzoče je pozdravila vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše, ki je izpostavila, da so znanost in raziskave "v samem središču EU in srcu naše prihodnosti".