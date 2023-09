London zaradi izvedbe volitev na ozemlju Ukrajine sankcioniral ruske uradnike

London, 29. septembra - Velika Britanija je danes uvedla nove sankcije proti 11 ruskim uradnikom in državni volilni komisiji zaradi izvedbe volitev na zasedenih ozemljih v Ukrajini tako v začetku meseca kot septembra lani. London pri tem opozarja, da so vsi sankcionirani "neposredno spodkopavali Ukrajino in ogrožali njeno ozemeljsko celovitost".