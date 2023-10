Nemški potniški vlaki bodo vozili pogosteje

Berlin, 1. oktobra - Upravljavec nemškega železniškega omrežja Deutsche Bahn bo z decembrom povečal število potniških vlakov, zlasti med Berlinom in najbolj naseljeno zvezno državo Severno Porenje ter med Berlinom in Bavarsko. Več vlakov bo vozilo tudi med prestolnico in Kölnom ter prestolnico in Hannovrom.