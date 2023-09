Arčon ob zaključku srečanja častnih konzulov o njihovi pomembni vlogi v tujini

Nova Gorica, 29. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je ob današnjem sklepnem dnevu tretjega srečanja častnih konzulov v Sloveniji izrazil zadovoljstvo nad njihovo aktivnostjo in pomembno vlogo v tujini. Častne konzule je ob tem označil za "pomemben most med našo državo in državo, v kateri živijo".