Letošnja letina hmelja kljub neurjem boljša od lanske

Žalec, 30. septembra - Letošnja letina hmelja bo boljša od lanske, saj bo po prvih ocenah skupna količina pridelanega hmelja od 2500 do 2600 ton, medtem ko so lani pridelali 2282 ton hmelja. Kot je za STA povedala specialistka za hmelj Irena Friškovec, so letošnja neurja s točo prizadela tudi hmelj, veliko hmeljišč je bilo poplavljenih.