Člani Knovsa zadolžili Sovo in policijo, naj spremljata dogajanje na področju nezakonitih migracij

Ljubljana, 29. septembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je na četrtkovi seji seznanila z aktivnostmi Sove in policije v zvezi s povečanim številom nezakonitih migracij na območju Slovenije. Sovo in policijo so med drugim zadolžili, da pozorno spremljata dogajanje na področju nezakonitih migracij in dogajanje v azilnem domu na Viču.