V sojenju Pilingerju in Novaku zaslišali sodna izvedenca za promet in za video posnetke

Novo mesto, 29. septembra - Na sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, ki ju obtožnica bremeni umora Sabostjana Kovačiča septembra lani v Brezjah pri Novem mestu oz. pomoči pri tem, so danes zaslišali izvedenca za promet in za preiskavo videov. Prvi je bolj ali manj potrdil scenarij gibanja avtomobilov, kot ga zagovarja tožilstvo, drugi pa sodišču ni mogel povedati veliko.