Spremljani košarici živil še cenejši

Ljubljana, 29. septembra - Povprečni vrednosti osnovne košarice 15 skupin živil in razširjene košarice 28 skupin živil sta bili ob popisu 26. septembra za več kot poldrugi evro oz. okoli pet odstotkov nižji kot ob popisu 14 dni prej in sta tako dosegli novi najnižji vrednosti, je danes objavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.