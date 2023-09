Podatki o gospodarski rasti v tem letu po reviziji brez večjih sprememb

Ljubljana, 29. septembra - Statistični urad RS je opravil revizijo četrtletnih podatkov o rasti bruto domačega proizvoda (BDP) za obdobje od leta 2018 do letošnjega prvega polletja in tako kot pri konec avgusta objavljenem popravku letne ocene največ odstopanj ugotovil pri podatkih za leto 2022. Popravki za prvo in drugo četrtletje letos so minimalni.