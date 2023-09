V Šmihelu pri Pivki odpirajo sodobno športno dvorano

Pivka, 29. septembra - V Šmihelu v Občini Pivka bodo danes namenu predali sodobno športno dvorano. Naložba občine je vredna 790.000 evrov. Dvorana stoji v neposredni bližini Podružnične osnovne šole Šmihel in bo nudila prostor tako za šolske in športne kot tudi za kulturne aktivnosti, so za STA povedali na Občini Pivka.