Sodišče v BiH potrdilo obtožnico proti Mitji Kontiču

Sarajevo, 29. septembra - Sodišče v Bosni in Hercegovini je potrdilo obtožnico proti 35-letnemu Mitji Kontiču, sinu pokojnega dolgoletnega velenjskega župana in poslanca Bojana Kontiča, danes poročata Delo in Slovenske novice. Tožilstvo v BiH Kontiča in še šest državljanov BiH bremeni trgovanja s prepovedanimi drogami, natančneje s kokainom, grozi pa jim več let zapora.