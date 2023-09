V Kostanjevici na Krki razstava Napačna ladja kiparja Damijana Kracina

Kostanjevica na Krki, 29. septembra - V lapidariju Galerije Božidarja Jakca - Muzeja moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Napačna ladja akademskega kiparja Damijana Kracina. Gre za celostno prostorsko delo, sestavljeno iz kombinacije njegovih novejših in starejših del, ki s svojimi zgodbami in vizualno zasnovo delujejo večplastno.