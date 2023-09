V rimskem Koloseju poleti za 16 odstotkov več obiskovalcev kot leta 2019

Rim, 29. septembra - Število obiskovalcev rimskega Koloseja se je v letošnjem juniju, juliju in avgustu zvišalo za 16 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, preden se je leto kasneje začela pandemija covida-19, so sporočili z italijanskega ministrstva za kulturo. Za obisk arheološkega parka so prodali skoraj 2,3 milijona vstopnic.