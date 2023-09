Mediji: Višje sodišče potrdilo sodbo za umor v Peskovcih

Maribor, 29. septembra - Senat Višjega sodišča v Mariboru je potrdil prvostopenjsko sodbo za Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki je bil za lanski umor partnerice na prvostopenjskem sodišču obsojen na 22 let zapora in pol. Obramba ni prepričala višjih sodnikov, da je šlo za uboj na mah, danes poročata časnika Delo in Slovenske novice. Sodba je s tem pravnomočna.