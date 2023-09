Vreme: Pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah

Ljubljana, 29. septembra - Danes bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah v notranjosti megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severu lahko pade kakšna kaplja dežja. Popoldne bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo povečini sončno z jutranjo meglo po nižinah.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena hladna fronta je dosegla severni del srednje Evrope. V višinah se nad našimi kraji zadržuje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. V soboto se bo oblačnost od severa prehodno povečala, predvsem v krajih severno od nas bo možen rahel dež. Več sonca bo popoldne.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden. V soboto bodo vremensko občutljivi ljudje lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.